Стихийный мемориал образовался возле последнего дома погибшего в Екатеринбурге мальчика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Симферопольской возник стихийный мемориал. Местные жители несут игрушки и цветы к дому, который стал последним пристанищем для 6-летнего Далера Бобиева.Цветов на улице Симферопольской стало так много, что под них волонтёры купили большие пластиковые тазы. А в 21:00 здесь собираются устроить вечер памяти погибшего мальчика. К цветам и игрушкам добавятся горящие свечи.История исчезновения мальчика и жуткого обнаружения его тела никого не оставила равнодушным. Несколько дней Далера искали во всех районах города. В поисках приняли участие тысячи людей, и не только представители правоохранительных органов и участники поисковых отрядов, но и «рядовые» граждане. Никто и не догадывался, что к моменту начала поисков ребёнка не было в живых уже не один месяц.Тело мальчика нашли в гараже в 3 сотнях метров от дома, где он жил в последнее время. Как, наконец, призналась опекун ребёнка, маленький труп она спрятала сама после того, как Далер утонул в ванне во время купания. Женщина утверждает, что это был несчастный случай. Но следователи проверяют и версии, по которым мальчик мог утонуть из-за чьих-то неосторожных действий.Не в пользу опекуна говорит долгое её молчание о произошедшей трагедии, а ещё более того — всплывшая информация о жестоком обращении её с опекаемыми детьми. В частности, есть сведения, будто женщина наказывала провинившихся детей тем, что сажала их в подвалы. Один из таких подвалов находился в доме, а другой — в том самом гараже, где нашли тело Далера. Но эта информация тоже требует проверки правоохранительными органами.