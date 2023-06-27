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В Свердловской области установят еще 20 фотоловушек для фиксации виновных в создании свалок
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области закупило 20 средств автоматической фотовидеофиксации. Мобильные комплексы установят в местах появления стихийных свалок мусора.
Фотоловушки установят, чтобы оперативно выявлять факты сброса мусора с автомобилей вне установленных мест и привлекать виновных к ответственности.
По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, средства фотовидеофиксации планируют протестировать в работе в этом году летом и осенью. Затем будет принято решение о внедрении подобной практики на территории всей области.
В департаменте информполитики региона рассказали, что фотоловушки оснащены датчиками движения, они будут фиксировать номер автомобиля и отправлять фото нарушителей в свердловское Минприроды. Аппараты работают в широком диапазоне температур, а данные передаются посредством сотовой связи.
На данный момент в Екатеринбурге работают четыре фотоловушки, еще семь – на территории Березовского лесничества, куда входят леса Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы и Среднеуральска.
По данным свердловской прокуратуры, в 2022 году в области выявили более 1,6 тысячи нарушений в сфере обращения с отходами.
Фотоловушки установят, чтобы оперативно выявлять факты сброса мусора с автомобилей вне установленных мест и привлекать виновных к ответственности.
По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, средства фотовидеофиксации планируют протестировать в работе в этом году летом и осенью. Затем будет принято решение о внедрении подобной практики на территории всей области.
В департаменте информполитики региона рассказали, что фотоловушки оснащены датчиками движения, они будут фиксировать номер автомобиля и отправлять фото нарушителей в свердловское Минприроды. Аппараты работают в широком диапазоне температур, а данные передаются посредством сотовой связи.
На данный момент в Екатеринбурге работают четыре фотоловушки, еще семь – на территории Березовского лесничества, куда входят леса Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы и Среднеуральска.
По данным свердловской прокуратуры, в 2022 году в области выявили более 1,6 тысячи нарушений в сфере обращения с отходами.
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