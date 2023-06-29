В Екатеринбурге суд взыскал с больниц 1,5 млн рублей за смерть врача от коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге суд взыскал 1,5 миллиона рублей с Областной детской клинической больницы №1 и Центральной горбольницы №2 за смерть врача- неонатолога.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, в декабре 2020 года врач-неонатолог ОДКБ Екатерина скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом. Роспотребнадзор признал заболевание профессиональным, потому что врач заразилась инфекцией во время работы.Лечилась Екатерина дома под наблюдением терапевта ЦГБ № 2. После ее смерти свердловский Минздрав провел проверку и выявил недостатки оказания амбулаторной медпомощи пациенту, а также недостаточный контроль работодателя за выполнением сотрудниками профилактических мероприятий и соблюдением санитарных правил.Дочь и сестра погибшей обратились Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском о компенсации морального вреда в ОДКО и ЦГБ №2. Они просили взыскать с каждой больницы по три миллиона рублей. Ответчики не признали вину. Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая показалась, что пациент не направлялась на КТ, несмотря на имевшиеся показания, не госпитализировалась, а ее лечение было неполным.Верх-Исетский суд частично удовлетворил иск: взыскал с ОДКБ в пользу истцов по 150 тысяч рублей, с ЦКБ №2 – по 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд при определении размера компенсации исходил из того, что областная детская больница уже выплатила родственникам компенсацию за гибель доктора от профзаболевания. Решение было обжаловано в Свердловском областном суде, однако облсуд оставил решение без изменений.