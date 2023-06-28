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Новую капсулу времени для Екатеринбурга изготовили из карбона
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
Сегодня, 28 июня, администрация города Екатеринбурга хвасталась перед журналистами новой капсулой времени, которую планируют заложить 18 ноября текущего года. Изготовлена она из современного материала.
Капсулу высотой 140 сантиметров и диаметром 60 сантиметров сделали из карбона, полимерного композитного матерала. Карбон выбрали из-за его физических свойств: он сверхпрочный, не ржавеет и стоек к воздействию различных химических веществ. А это значит, что капсула с большей гарантией пролежит в земле следующие полвека, до 2073-го года, когда её извлекут на свет.
Содержимое же новой капсулы, напомним, выбирают всем городом. Для этого создан специальный раздел на официальном сайте администрации Екатеринбурга. Там, помимо описания проекта, содержится анкета, которую можно заполнить и предложить предмет для отправки «в будущее» посредством капсулы.
Место под новую капсулу времени подыскали в Историческом сквере Екатеринбурга. А старую капсулу, которая была заложена 50 лет назад на Плотинке, вскроют уже совсем скоро, 18 августа, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.
Капсулу высотой 140 сантиметров и диаметром 60 сантиметров сделали из карбона, полимерного композитного матерала. Карбон выбрали из-за его физических свойств: он сверхпрочный, не ржавеет и стоек к воздействию различных химических веществ. А это значит, что капсула с большей гарантией пролежит в земле следующие полвека, до 2073-го года, когда её извлекут на свет.
Содержимое же новой капсулы, напомним, выбирают всем городом. Для этого создан специальный раздел на официальном сайте администрации Екатеринбурга. Там, помимо описания проекта, содержится анкета, которую можно заполнить и предложить предмет для отправки «в будущее» посредством капсулы.
Место под новую капсулу времени подыскали в Историческом сквере Екатеринбурга. А старую капсулу, которая была заложена 50 лет назад на Плотинке, вскроют уже совсем скоро, 18 августа, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.
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