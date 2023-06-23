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В Свердловскую область возвращается жара
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +32°С. Возможны дожди и грозы.
В четверг, 29 июня, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем грозы. Ночью 10…15°С, на севере до 7°С. Днем 20…25°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, днем при грозах порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем кратковременный дождь. Ночью 13…15°С, днем 22…24°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 30 июня, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди, грозы. Ночью 8…13°С, днем 23…28°С. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…13°С, днем 25…27°С. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 1 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью 13…18°С, днем 23…28°С, на юге 27…32°С. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 15…17°С, днем 29…31°С. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 29 июня, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем грозы. Ночью 10…15°С, на севере до 7°С. Днем 20…25°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, днем при грозах порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем кратковременный дождь. Ночью 13…15°С, днем 22…24°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 30 июня, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди, грозы. Ночью 8…13°С, днем 23…28°С. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…13°С, днем 25…27°С. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 1 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью 13…18°С, днем 23…28°С, на юге 27…32°С. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 15…17°С, днем 29…31°С. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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