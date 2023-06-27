Возрастное ограничение 18+
Еще две улицы в Екатеринбурге станут односторонними
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге улицы Крутая и Таборинская станут односторонними. Новшество введут с 18 июля.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, одностороннее движение транспорта введут:
- на улице Крутой – от Таборинской до автодороги в микрорайон Калиновский;
- на улице Таборинской – от Крутой до Проезжей.
В мэрии уточняют, что изменения связаны с просьбой местных жителей об обеспечении безопасности движения в этой части города. Необходимые дорожные знаки установят на улицах Крутой, Таборинской, Проезжей и на автодороге в Калиновский.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, одностороннее движение транспорта введут:
- на улице Крутой – от Таборинской до автодороги в микрорайон Калиновский;
- на улице Таборинской – от Крутой до Проезжей.
В мэрии уточняют, что изменения связаны с просьбой местных жителей об обеспечении безопасности движения в этой части города. Необходимые дорожные знаки установят на улицах Крутой, Таборинской, Проезжей и на автодороге в Калиновский.
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