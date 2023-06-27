Еще две улицы в Екатеринбурге станут односторонними

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге улицы Крутая и Таборинская станут односторонними. Новшество введут с 18 июля.Как сообщили в пресс-службе мэрии, одностороннее движение транспорта введут:- на улице Крутой – от Таборинской до автодороги в микрорайон Калиновский;- на улице Таборинской – от Крутой до Проезжей.В мэрии уточняют, что изменения связаны с просьбой местных жителей об обеспечении безопасности движения в этой части города. Необходимые дорожные знаки установят на улицах Крутой, Таборинской, Проезжей и на автодороге в Калиновский.