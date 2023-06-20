Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге рейды по автобусам

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы проводят профилактическое мероприятие «Автобус». Рейды проходят с 28 по 30 июня.За пять месяцев 2023 года в Екатеринбурге произошло 43 ДТП с участием автобусов. В авариях 52 человека получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей произошло 19 ДТП, в которых пострадали 20 человек.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что автоинспекторы в течение трех дней будут проводить в городе рейды и сплошные проверки по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов всех категорий.