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Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге рейды по автобусам
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы проводят профилактическое мероприятие «Автобус». Рейды проходят с 28 по 30 июня.
За пять месяцев 2023 года в Екатеринбурге произошло 43 ДТП с участием автобусов. В авариях 52 человека получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей произошло 19 ДТП, в которых пострадали 20 человек.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что автоинспекторы в течение трех дней будут проводить в городе рейды и сплошные проверки по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов всех категорий.
За пять месяцев 2023 года в Екатеринбурге произошло 43 ДТП с участием автобусов. В авариях 52 человека получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей произошло 19 ДТП, в которых пострадали 20 человек.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что автоинспекторы в течение трех дней будут проводить в городе рейды и сплошные проверки по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов всех категорий.
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