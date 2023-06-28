В Екатеринбурге до осени 2024 года закроют движение по переулку Отпускников

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Уктусе в Екатеринбурге закроют движение транспорта по переулку Отпускников. Ограничения будут действовать с 8 июля 2023 года по 1 октября 2024 года.В пресс-службе мэрии сообщили, что будет ограничено движение переулку Отпускников – от Якутской до Алтайской, вдоль дома № 48 по Рощинской. Перекрытие связано со строительством улицы Рощинской.В связи с ограничениями будет организовано двустороннее движение по улицам Яблоневой, Якутской, Алтайской.