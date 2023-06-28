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В Екатеринбурге до осени 2024 года закроют движение по переулку Отпускников
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Уктусе в Екатеринбурге закроют движение транспорта по переулку Отпускников. Ограничения будут действовать с 8 июля 2023 года по 1 октября 2024 года.
В пресс-службе мэрии сообщили, что будет ограничено движение переулку Отпускников – от Якутской до Алтайской, вдоль дома № 48 по Рощинской. Перекрытие связано со строительством улицы Рощинской.
В связи с ограничениями будет организовано двустороннее движение по улицам Яблоневой, Якутской, Алтайской.
В пресс-службе мэрии сообщили, что будет ограничено движение переулку Отпускников – от Якутской до Алтайской, вдоль дома № 48 по Рощинской. Перекрытие связано со строительством улицы Рощинской.
В связи с ограничениями будет организовано двустороннее движение по улицам Яблоневой, Якутской, Алтайской.
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