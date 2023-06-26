Жители Нижнего Тагила обсуждают судьбу старинного завода

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Самые активные жители Нижнего Тагила приняли участие в обсуждении проекта преобразования индустриального технопарка «Старый Демидовский завод». Четыре часа ушло на то, чтобы выслушать все предложения о судьбе старинного предприятия.Одним из самых интересных предложений было пустить по территории Старого Демидовского завода детскую железную дорогу. Вместо кондукторов — по задумке авторов — на ней должны работать экскурсоводы, которые станут рассказывать юным пассажиром об истории индустриального объекта. Сам же завод в Нижнем Тагиле предложено соединить с различными городами железной дорогой с ходящим по ней ретро-поездом. Это тоже могло бы привлечь к заводу-музея новые толпы туристов.Другим предложением было открыть в заводских цехах галерею современного искусства. Это не только бы привлекло внимание туристов, но и помогло бы удержать местную творческую молодёжь от бегства из родного города в поисках возможностей самореализоваться в «столицах».Помимо идей о будущем преобразовании «Старого Демидовского завода» участники обсуждали и более приземлённые, но важные темы— модернизацию котельной, поиски инвестиций, привлечение к сотрудничеству крупных компаний.Как пишет ВК-паблик агентства новостей «Между строк», древний завод разделят на четыре зоны общей площадью 21 гектар. Основой пространства станет сам завод площадью 8 гектаров. Тагильчан приглашают вносить свои предложения о том, чем можно наполнить эту территорию. Опросы и обсуждения проходят, в том числе, и в онлайн-формате. Задача проекта — не только сохранить наследие, но и сделать его востребованным тагильчанами и гостями города.