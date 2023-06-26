Возрастное ограничение 18+

Жители Нижнего Тагила обсуждают судьбу старинного завода

20.46 Вторник, 27 июня 2023
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Самые активные жители Нижнего Тагила приняли участие в обсуждении проекта преобразования индустриального технопарка «Старый Демидовский завод». Четыре часа ушло на то, чтобы выслушать все предложения о судьбе старинного предприятия.

Одним из самых интересных предложений было пустить по территории Старого Демидовского завода детскую железную дорогу. Вместо кондукторов — по задумке авторов — на ней должны работать экскурсоводы, которые станут рассказывать юным пассажиром об истории индустриального объекта. Сам же завод в Нижнем Тагиле предложено соединить с различными городами железной дорогой с ходящим по ней ретро-поездом. Это тоже могло бы привлечь к заводу-музея новые толпы туристов.

Другим предложением было открыть в заводских цехах галерею современного искусства. Это не только бы привлекло внимание туристов, но и помогло бы удержать местную творческую молодёжь от бегства из родного города в поисках возможностей самореализоваться в «столицах».

Помимо идей о будущем преобразовании «Старого Демидовского завода» участники обсуждали и более приземлённые, но важные темы
— модернизацию котельной, поиски инвестиций, привлечение к сотрудничеству крупных компаний.

Как пишет ВК-паблик агентства новостей «Между строк», древний завод разделят на четыре зоны общей площадью 21 гектар. Основой пространства станет сам завод площадью 8 гектаров. Тагильчан приглашают вносить свои предложения о том, чем можно наполнить эту территорию. Опросы и обсуждения проходят, в том числе, и в онлайн-формате. Задача проекта — не только сохранить наследие, но и сделать его востребованным тагильчанами и гостями города.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Жёлтая крыша музейного здания озадачила жителей Нижнего Тагила
26 июня 2023
Глава Нижнего Тагила предложил передать убыточные автобусные маршруты муниципалитету
22 июня 2023
Неизвестные злоумышленники повредили медоборудование для онкобольных в Нижнем Тагиле
22 июня 2023
При пожаре в коллективном саду Нижнего Тагила пострадала семейная пара
22 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Чиновники больше года под разными предлогами не сносят незаконный забор в Екатеринбурге

Прокуратура даже выносила главе города представление, но и это не сдвинуло дело с мёртвой точки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:09 Мотоциклист из Санкт-Петербурга опрокинулся по дороге в Екатеринбург
20:46 Жители Нижнего Тагила обсуждают судьбу старинного завода
20:05 Скотч и печать листовок необходимы поисковикам пропавшего в Екатеринбурге мальчика
19:44 Житель Тавды подкрепил угрозы ударами палкой и попал на скамью подсудимых
19:04 Екатеринбургский комик опять вернулся к «Ёлкам»
18:31 Четырёх собак случайно спасли от голодной смерти судебные приставы в Екатеринбурге
17:57 Изменилась схема движения 10 автобусных маршрутов в Екатеринбурге
17:41 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за пропажи мальчика
17:27 Пропавшего в Екатеринбурге мальчика ищут с квадрокоптером
16:59 Жителя Талицы осудили за избиение человека и убийство
16:22 С начала сезона от укусов клещей пострадали более 18 тысяч свердловчан
15:54 В Свердловской области на неделе ожидается потепление
15:19 Банк России выпустил памятную монету, посвященную Нижнему Тагилу
14:52 Свердловский избирком 28 июня примет решение о применении электронного голосования
14:23 В Камышлове вынесли приговор рецидивисту, избившему пожилую мать
13:51 Главой Верхней Салды стал Александр Маслов
13:35 Ради крестного хода в Екатеринбурге ограничат движение транспорта
12:53 На маршруте пригородных поездов Екатеринбург – Алапаевск назначили еще одну остановку
12:24 В Свердловской области установят границы 140 особо охраняемых природных территорий
11:51 Ночью в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке на Широкой Речке
11:25 На Производстве полиметаллов в Верхней Пышме обновили оборудование
10:52 В Екатеринбурге временно изменится схема движения пяти трамвайных маршрутов
10:23 Автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе в Екатеринбурге
09:54 Продолжаются поиски пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика
09:21 Улицу Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге перекроют в два этапа
20:59 Рабочий пострадал из-за «хлопка» в торгово-развлекательном центре Ревды
Все новости Свердловской области
18:14 В Краснодарском крае 49-летнего мужчину убило молнией
17:58 Производитель антидепрессанта «Золофт» возобновляет поставки в Россию
16:42 ВЦИОМ: половина россиян верит в существование мирового правительства
15:47 Золотов: Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки
13:31 Верховный суд РФ: иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах
12:57 Лукашенко заявил, что отдал распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность
12:28 Экс-глава МЧС по Кузбассу получил 10,5 года лишения свободы по делу о пожаре в «Зимней вишне»
11:58 Росстат: в кавказских республиках зафиксировано рекордное число разводов
11:02 Госдума рассмотрит закон об уголовной ответственности для коллекторов и сотрудников МФО
09:51 На самарской трассе в ДТП погибли шесть человек, восемь госпитализированы
18:34 Из-за острой нехватки врачей лечить россиян предлагается студентам-ординаторам
16:09 Во Владивостоке прокуратура проверяет тренера, который заставил детей стоять в планке на проезжей части
15:38 В Египте обрушился 13-этажный дом, спасатели ищут людей под завалами
15:17 В Приморье 63-летний мужчина поджег соседа и ранил стрелой женщину во время ссоры из-за электричества
14:44 В Красноярске прокурор получил десять лет колонии за коррупцию, его брат полицейский — восемь лет
13:12 В Иркутской области произошла массовая драка с участием более 500 граждан Кыргызстана и Таджикистана
12:41 В Великобритании десятки мигрантов провели протест из-за плохих условий в центре содержания
11:52 В Стокгольме из-за аварии на американских горках погиб человек, девять попали в больницу
11:11 На Чукотку после жалоб на нехватку продуктов будут чартером доставлять яйца из Хабаровска
10:31 Шамана Габышева переведут на более мягкое лечение в Якутск
10:03 В Приморье в реке Арсеньевка утонули трое детей, которые пытались спасти друга
09:34 Доллар превысил 86 рублей, евро — выше 94 рублей
17:35 Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ
17:00 На территории Монголии зарегистрировали 137 природных очагов чумы
16:18 Минтруд обещает предоставить поправки по увеличению МРОТ с 2024 года в ближайшее время
15:42 Спускавшиеся к обломкам «Титаника» туристы могли погибнуть от взрыва
Все новости России и мира
21:09 Мотоциклист из Санкт-Петербурга опрокинулся по дороге в Екатеринбург
20:46 Жители Нижнего Тагила обсуждают судьбу старинного завода
20:05 Скотч и печать листовок необходимы поисковикам пропавшего в Екатеринбурге мальчика
19:44 Житель Тавды подкрепил угрозы ударами палкой и попал на скамью подсудимых
19:04 Екатеринбургский комик опять вернулся к «Ёлкам»
18:31 Четырёх собак случайно спасли от голодной смерти судебные приставы в Екатеринбурге
17:57 Изменилась схема движения 10 автобусных маршрутов в Екатеринбурге
17:41 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за пропажи мальчика
17:27 Пропавшего в Екатеринбурге мальчика ищут с квадрокоптером
16:59 Жителя Талицы осудили за избиение человека и убийство
16:22 С начала сезона от укусов клещей пострадали более 18 тысяч свердловчан
15:54 В Свердловской области на неделе ожидается потепление
15:19 Банк России выпустил памятную монету, посвященную Нижнему Тагилу
14:52 Свердловский избирком 28 июня примет решение о применении электронного голосования
14:48 Городская Дума приняла отставку главы Перми Алексея Дёмкина
14:23 В Камышлове вынесли приговор рецидивисту, избившему пожилую мать
14:06 Краевой Росреестр приглашает пермяков на вебинар
13:54 Ученые Пермского Политеха разработали уникальный метод прогнозирования добычи нефти
13:51 Главой Верхней Салды стал Александр Маслов
13:35 Ради крестного хода в Екатеринбурге ограничат движение транспорта
12:53 На маршруте пригородных поездов Екатеринбург – Алапаевск назначили еще одну остановку
12:24 В Свердловской области установят границы 140 особо охраняемых природных территорий
11:51 Ночью в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке на Широкой Речке
11:25 На Производстве полиметаллов в Верхней Пышме обновили оборудование
10:52 В Екатеринбурге временно изменится схема движения пяти трамвайных маршрутов
10:52 Городская Дума обсуждает отставку главы Перми Алексея Дёмкина
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK