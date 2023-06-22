Четырёх собак случайно спасли от голодной смерти судебные приставы в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Две взрослые собаки породы питбуль и два их щенка были вызволены из неволи в Екатеринбурге. Случайными спасителями животных стали судебные приставы, которые пришли к месту пребывания собак совсем по другому поводу.Судебных приставов направили на улицу Опалихинскую Заречного микрорайона Екатеринбурга с задачей освободить одну из квартир в жилом доме. Некоторое время эта жилплощадь была продана, но прежняя владелица вещи свои оттуда не вывозила. Как выяснилось, не забрала с прежнего места жительства она и своих собак — просто оставила их помирать от голода и обезвоживания.Питбулей судебные приставы заставили в полном истощении. От слабости потенциально опасные собаки даже не отреагировали на появление в квартире посторонних. И взрослых питбулей, и их щенков посадили в клетки и отправили на осмотр в ветеринарную клинику, — сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.Долгий период без еды и воды для домашних животных чрезвычайно губителен, как для собак, так и для кошек. Особенно это касается малышей. Сильное обезвоживание может привести к смерти котёнка или щенка. Поэтому в данном случае можно говорить, что собак судебные приставы спасли на первом этапе. Теперь их спасение — в руках ветеринаров.