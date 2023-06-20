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С начала сезона от укусов клещей пострадали более 18 тысяч свердловчан
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области от укусов клещей с начала сезона пострадали 18 123 человека, в том числе 3 439 детей. Это в два раза ниже аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зафиксированы в 67 муниципалитетах Свердловской области. На Екатеринбург приходится 5 213 пострадавших, среди них 593 ребенка.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 85 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 253 человека.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зафиксированы в 67 муниципалитетах Свердловской области. На Екатеринбург приходится 5 213 пострадавших, среди них 593 ребенка.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 85 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 253 человека.
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