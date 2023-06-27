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Ради крестного хода в Екатеринбурге ограничат движение транспорта
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля в рамках «Царских дней» пройдет крестный ход. В связи с этим в городе будет ограничено движение транспорта.
Крестный ход отправится от Храма-на-Крови и пройдет до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. С 15.00 16 июля ограничат движение транспорта по улице Царской – от Первомайской до Дзержинского. С 08.00 16 июля также запретят остановку и стоянку машин на этой улице.
Во время крестного хода 17 июля с 02.30 планируется закрыть движение транспорта по следующим улицам:
- Толмачева – от Первомайской до проспекта Ленина;
- проспекту Ленина – от Карла Либкнехта до Репина;
- Татищева – от Репина до Токарей;
- Токарей – от Татищева до Кирова;
- Бебеля – от Кирова до Готвальда;
- нечетной стороне Халтурина – от Готвальда до Технической;
- Технической – от Бебеля до Решетской;
- Решетской – от Технической до Леваневского;
- Леваневского – от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш;
- автодороге в поселок Шувакиш – от улицы Леваневского до Зеленой;
- Зеленой – от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда.
После прохождения крестного хода движение будут открывать.
Маршрут крестного хода – более 20 километров, а время в пути занимает около пяти часов. Паломников будут сопровождать волонтеры, сотрудники полиции и скорой помощи. Сотрудники ГИБДД будут перекрывать движение транспорта по ходу следования участников крестного хода.
Крестный ход отправится от Храма-на-Крови и пройдет до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. С 15.00 16 июля ограничат движение транспорта по улице Царской – от Первомайской до Дзержинского. С 08.00 16 июля также запретят остановку и стоянку машин на этой улице.
Во время крестного хода 17 июля с 02.30 планируется закрыть движение транспорта по следующим улицам:
- Толмачева – от Первомайской до проспекта Ленина;
- проспекту Ленина – от Карла Либкнехта до Репина;
- Татищева – от Репина до Токарей;
- Токарей – от Татищева до Кирова;
- Бебеля – от Кирова до Готвальда;
- нечетной стороне Халтурина – от Готвальда до Технической;
- Технической – от Бебеля до Решетской;
- Решетской – от Технической до Леваневского;
- Леваневского – от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш;
- автодороге в поселок Шувакиш – от улицы Леваневского до Зеленой;
- Зеленой – от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда.
После прохождения крестного хода движение будут открывать.
Маршрут крестного хода – более 20 километров, а время в пути занимает около пяти часов. Паломников будут сопровождать волонтеры, сотрудники полиции и скорой помощи. Сотрудники ГИБДД будут перекрывать движение транспорта по ходу следования участников крестного хода.
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