Ради крестного хода в Екатеринбурге ограничат движение транспорта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля в рамках «Царских дней» пройдет крестный ход. В связи с этим в городе будет ограничено движение транспорта.Крестный ход отправится от Храма-на-Крови и пройдет до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. С 15.00 16 июля ограничат движение транспорта по улице Царской – от Первомайской до Дзержинского. С 08.00 16 июля также запретят остановку и стоянку машин на этой улице.Во время крестного хода 17 июля с 02.30 планируется закрыть движение транспорта по следующим улицам:- Толмачева – от Первомайской до проспекта Ленина;- проспекту Ленина – от Карла Либкнехта до Репина;- Татищева – от Репина до Токарей;- Токарей – от Татищева до Кирова;- Бебеля – от Кирова до Готвальда;- нечетной стороне Халтурина – от Готвальда до Технической;- Технической – от Бебеля до Решетской;- Решетской – от Технической до Леваневского;- Леваневского – от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш;- автодороге в поселок Шувакиш – от улицы Леваневского до Зеленой;- Зеленой – от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда.После прохождения крестного хода движение будут открывать.Маршрут крестного хода – более 20 километров, а время в пути занимает около пяти часов. Паломников будут сопровождать волонтеры, сотрудники полиции и скорой помощи. Сотрудники ГИБДД будут перекрывать движение транспорта по ходу следования участников крестного хода.