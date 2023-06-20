На маршруте пригородных поездов Екатеринбург – Алапаевск назначили еще одну остановку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Дополнительную остановку назначили на маршруте пригородных поездов Екатеринбург – Алапаевск на летний период.В пресс-службе СвЖД сообщили, что, по просьбам жителей, с 30 июня по 15 октября поезда будут останавливаться на о.п. Крутиха. Отправление поездов N6782/6781 и N6786/6785 с о.п. Крутиха:- в сторону Екатеринбурга в 8:15,- в сторону Алапаевска в 19:15.Из-за добавления этой остановки незначительно изменится время прибытия и отправления пригородных поездов на маршруте.