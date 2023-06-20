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На маршруте пригородных поездов Екатеринбург – Алапаевск назначили еще одну остановку
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Дополнительную остановку назначили на маршруте пригородных поездов Екатеринбург – Алапаевск на летний период.
В пресс-службе СвЖД сообщили, что, по просьбам жителей, с 30 июня по 15 октября поезда будут останавливаться на о.п. Крутиха. Отправление поездов N6782/6781 и N6786/6785 с о.п. Крутиха:
- в сторону Екатеринбурга в 8:15,
- в сторону Алапаевска в 19:15.
Из-за добавления этой остановки незначительно изменится время прибытия и отправления пригородных поездов на маршруте.
В пресс-службе СвЖД сообщили, что, по просьбам жителей, с 30 июня по 15 октября поезда будут останавливаться на о.п. Крутиха. Отправление поездов N6782/6781 и N6786/6785 с о.п. Крутиха:
- в сторону Екатеринбурга в 8:15,
- в сторону Алапаевска в 19:15.
Из-за добавления этой остановки незначительно изменится время прибытия и отправления пригородных поездов на маршруте.
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