В Свердловской области установят границы 140 особо охраняемых природных территорий





– заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. «Определить границы особо охраняемых природных территорий областного значения – значит обеспечить сохранность их уникальных природных комплексов и компонентов. Первоочередной задачей таких мероприятий является недопущение вовлечения в хозяйственный оборот и использования заповедных территорий не по назначению»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

До конца года министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области установит границы 140 особо охраняемых природных территорий областного значения.В департаменте информполитики региона рассказали, что в области всего 507 таких территорий. Из них у 226 границы установлены и внесены в единый государственный реестр недвижимости.В этом году планируется установить границы особо охраняемых природных территорий в Верхне-Салдинском, Каменск-Уральском, Ивдельском, Ирбитском, Красноуфимском, Нижнесергинском, Сысертском и других муниципальных районах области.В 2024 году планируется установить границы оставшейся 141 особо охраняемой природной территории.