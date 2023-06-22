В Свердловской области в полтора раза выросло число подростков с наркозависимостью





– сказал Олег Забродин. «Очень сильно поменялась аудитория. Если раньше мы работали с людьми старше 25-29 лет, то сегодня имеем резкое омоложение этой аудитории. Это в основном несовершеннолетние, которые вовлекаются в наркопотребление через интернет. Дети у нас сегодня – это 100% пользователи интернета, соцсетей. Поэтому задача у наркобизнеса – вовлечь их, а наша задача – сделать так, чтобы они не вовлекались»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за два-три последних года в полтора раза выросло число подростков с наркотической зависимостью. Такое заявление сделал нештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения региона Олег Забродин на пресс-конференции ТАСС.Олег Забродин также является начальником Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.По его словам, два погода назад было 37 подростков, а сейчас их 56. Он связывает это явление с ростом доступности интернета.Нарколог также отметил, что наркотические вещества тоже изменились. По его словам, сейчас «это стопроцентно токсическое вещество, влияющее на кору головного мозга».