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В Свердловской области в полтора раза выросло число подростков с наркозависимостью
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за два-три последних года в полтора раза выросло число подростков с наркотической зависимостью. Такое заявление сделал нештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения региона Олег Забродин на пресс-конференции ТАСС.
Олег Забродин также является начальником Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.
По его словам, два погода назад было 37 подростков, а сейчас их 56. Он связывает это явление с ростом доступности интернета.
Нарколог также отметил, что наркотические вещества тоже изменились. По его словам, сейчас «это стопроцентно токсическое вещество, влияющее на кору головного мозга».
Олег Забродин также является начальником Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.
По его словам, два погода назад было 37 подростков, а сейчас их 56. Он связывает это явление с ростом доступности интернета.
«Очень сильно поменялась аудитория. Если раньше мы работали с людьми старше 25-29 лет, то сегодня имеем резкое омоложение этой аудитории. Это в основном несовершеннолетние, которые вовлекаются в наркопотребление через интернет. Дети у нас сегодня – это 100% пользователи интернета, соцсетей. Поэтому задача у наркобизнеса – вовлечь их, а наша задача – сделать так, чтобы они не вовлекались»,
– сказал Олег Забродин.
Нарколог также отметил, что наркотические вещества тоже изменились. По его словам, сейчас «это стопроцентно токсическое вещество, влияющее на кору головного мозга».
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