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В Свердловской области намерены внедрить геоинформационную систему для отслеживания перемещения людей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Министерство цифрового развития и связи Свердловской области в скором времени намерено внедрить геоинформационную систему, которая будет отслеживать перемещение жителей региона по телефонам и сим-картам. Разработчики системы уверяют, что властям будут передавать только обезличенную информацию.
Над разработкой нового модуля геоинформационной системы работает «Ростелеком». Как рассказала порталу 66.RU директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала компании на Урале Александра Исхизова, система должна будет охватить более 80% населения Свердловской области.
Данные, по ее словам, будут собирать для статистического анализа и последующего прогнозирования. Вся информация, которую будут передавать властям, как утверждается, полностью обезличена и «не будет похожа на перепись населения».
Известно также то, что специалисты, исходя из данных о нахождении людей на определенной территории или о прохождении по какому-либо маршруту, будут выделять разные группы, например, по социальному статусу – студенты, рабочие, пенсионеры и так далее.
Этой информацией будут обладать представители различных министерств Свердловской области, отвечающие за соцполитику, транспорт, туризм и так далее. Предполагается, что сведения в будущем смогут использовать и коммерческие компании.
Над разработкой нового модуля геоинформационной системы работает «Ростелеком». Как рассказала порталу 66.RU директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала компании на Урале Александра Исхизова, система должна будет охватить более 80% населения Свердловской области.
Данные, по ее словам, будут собирать для статистического анализа и последующего прогнозирования. Вся информация, которую будут передавать властям, как утверждается, полностью обезличена и «не будет похожа на перепись населения».
«Геоаналитические сервисы собирают обезличенные данные с привязкой к местоположению, анализируют их и выдают наглядную визуализацию. Наш продукт агрегирует и деперсонифицирует данные без возможности идентифицировать абонента»,
– заверяет Исхизова.
Известно также то, что специалисты, исходя из данных о нахождении людей на определенной территории или о прохождении по какому-либо маршруту, будут выделять разные группы, например, по социальному статусу – студенты, рабочие, пенсионеры и так далее.
Этой информацией будут обладать представители различных министерств Свердловской области, отвечающие за соцполитику, транспорт, туризм и так далее. Предполагается, что сведения в будущем смогут использовать и коммерческие компании.
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