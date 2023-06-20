В Свердловской области намерены внедрить геоинформационную систему для отслеживания перемещения людей

– заверяет Исхизова.

«Геоаналитические сервисы собирают обезличенные данные с привязкой к местоположению, анализируют их и выдают наглядную визуализацию. Наш продукт агрегирует и деперсонифицирует данные без возможности идентифицировать абонента»,