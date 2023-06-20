В Екатеринбурге закроют улицу Старых большевиков для ремонта трамвайных путей





– сказали в городской администрации. «На время ограничения движения трамваи, следующие по маршрутам № 2 и 25, по улице Старых большевиков от конечной станции "Фрезеровщиков" до остановки "Энтузиастов" в обоих направлениях ходить перестанут»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в связи с ремонтом трамвайных путей временно ограничат проезд по улице Старых Большевиков. Специалисты ЕМУП «Городской транспорт» планируют проводить работы в три этапа, сообщили в пресс-службе мэрии.Первый этап пройдет с 8 июля 00.00 до 10 июля 05.00. В этот период специалисты закроют движение по перекрестку улиц Старых большевиков и Красных командиров. Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Войкова, Шефской, Лобкова, Старых большевиков, Кобозева и Стачек.На втором этапе с 15 июля 00.00 до 17 июля 05.00 будет закрыто движение по перекрестку улиц Старых большевиков и Войкова. Объезд будет возможен улицам Шефской, Красных командиров, Стачек, Старых большевиков и Фрезеровщиков.Во время третьего этапа, с 22 июля 00.00 до 25 июля 05.00, работы будут проводиться на перекрестке улиц Старых большевиков и Кобозева, а также Старых большевиков и Лобкова. Автомобилисты смогут проехать по улицам Шефской, Энтузиастов, Войкова, Стачек, Красных командиров и Старых большевиков.