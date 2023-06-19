В УГМУ зафиксировали рекордное количество заявлений на поступление





– отметили в ДИПе. «В настоящее время в приемную комиссию УГМУ в основном обращаются абитуриенты, имеющие среднее профессиональное медицинское образование, а также иностранцы – заявления о приеме уже подали граждане Ирана, Перу, Гаити и Камеруна. Основной поток абитуриентов в медуниверситете ждут в ближайшие дни, когда 11-классники получат результаты Единого государственного экзамена»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За четыре первых дня с начала приемной компании в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) заявление на поступление подали 454 абитуриента, что стало абсолютным рекордом для вуза. В прошлом году за аналогичный период было подано не более сорока заявлений.Как стало известно «Вечерним ведомостям», чаще всего абитуриенты хотят стать детскими или взрослыми врачами, а также стоматологами. Это подтверждают и первые итоги работы приемной комиссии: за три дня на обучение по специальности «лечебное дело» подано 91 заявление, по специальности «педиатрия» – 55 заявлений, по специальности «стоматология» – 47.Предполагается, что в 2023 году в Уральском государственном медицинском университете начнут обучение более двух тысяч будущих врачей и провизоров, что почти на 14% больше, чем в 2022 году, рассказали в департаменте информационной политики региона.