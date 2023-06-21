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В реке под Нижним Тагилом могут быть опасные вещества

15.17 Воскресенье, 25 июня 2023
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В реке под Нижнем Тагилом, что протекает рядом с поселком Черноисточинск, могут быть опасные вещества. По словам экообщественника Рамиля Хакимова, на дне водоема по результатам экспертизы были обнаружены превышения вредных веществ.

Как рассказал «Реальному Тагилу» общественник, на протяжении нескольких лет активисты из поселка добивались возведения новой плотины, так как старое сооружение, возведенное во времена Демидовых, находилось в ужасном состоянии. Из-за этого, как утверждается, не сработал донный выпуск и произошло заливание реки. В результате, со слов Хакимова, в реку попали опасные вещества, включая тяжелые металлы.

Добиться строительства новой плотины у местных жителей получилось, однако, со слов Рамиля Хакимова, при подготовке проекта не было учтено, что работы будут вестись лишь по возведению моста, а русло реки, в которое могли попасть опасные вещества, так и останется неочищенным.

Он также обратил внимание на то, что в проекте не предусмотрен донный выпуск, только переливной. Местные активисты считают, что этого будет недостаточно, и в результате может произойти еще большее заливание реки. Это приведет к тому, что вода станет не пригодной не только при приготовлении пищи, но и при использовании ее в бытовых целях.

«Возникает вопрос к администрации ГГО и Минприроды: "Как эту проблему решить?". Если до конца реализовать этот проект, то нужно подымать вопрос по очистке накопившихся донных отложений»,

– приводят слова Хакимова в издании.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:00 В Екатеринбурге на Уралмаше выбросили четырех новорожденных щенят
09:40 В Березовском округе сгорела пилорама на площади 1100 квадратных метров
18:49 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти
17:23 Свердловские власти пообещали двум зоозащитным фондам поддержку в виде почти двух миллионов
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12:32 В Екатеринбурге врачи подарили девяти малышам с врожденным нарушением слуха возможность слышать
11:22 Свердловские власти смягчили запрет на посещение природных парков
10:23 Прокуратура начала проверку из-за пожара в первоуральской пятиэтажке
09:32 В Первоуральске на площади 450 квадратных метров сгорела крыша пятиэтажного жилого дома
21:35 Жители Ключевска собственными силами отреставрировали въездную стелу
20:17 На два года едва не лишился свободы житель Тавды за найденные патроны
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