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Массовая задержка рейсов в Кольцово произошла из-за позднего прибытия судов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в аэропорту «Кольцово» произошла массовая задержка рейсов, причиной которой стало позднее прибытие воздушных судов. Такое заявление сделали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
В ведомстве заявили, что были задержаны два рейса: в Сочи и в Самару, однако. По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», также были перенесены вылеты в Санкт-Петербург и Астану. По ним прокуратура не дала каких-либо комментариев.
Известно, что на рейс по маршруту Екатеринбург – Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии» ожидаются 214 человек. Их вылет должен был состояться в 13.10.
Рейс по маршруту Екатеринбург – Самара авиакомпании «RedWings» ждут 99 пассажиров. Их вылет был перенесен на 18.30.
В ведомстве заявили, что были задержаны два рейса: в Сочи и в Самару, однако. По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», также были перенесены вылеты в Санкт-Петербург и Астану. По ним прокуратура не дала каких-либо комментариев.
Известно, что на рейс по маршруту Екатеринбург – Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии» ожидаются 214 человек. Их вылет должен был состояться в 13.10.
Рейс по маршруту Екатеринбург – Самара авиакомпании «RedWings» ждут 99 пассажиров. Их вылет был перенесен на 18.30.
«Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами»,
– подчеркнули в транспортной прокуратуре.
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