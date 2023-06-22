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«Похищение» девушки в уральской столице оказалось сценой семейной ссоры
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера жители уральской столицы стали свидетелями «похищения» девушки на улице Восстания. По словам очевидцев, девушка кричала, когда мужчина усаживал в ее машину. Однако позже выяснилось, что это была семейная ссора.
Кадры с произошедшим были опубликованы в сообществе «Инцидент Екатеринбург». На нем слышно, как автор видео предупреждает «похитителя» о том, что он вызвал полицию, и требует отпустить девушку, но мужчина игнорирует и уезжает с открытой пассажирской дверью.
В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что информацию по поводу данного инцидента была зарегистрирована в отделе полиции №15.
Кадры с произошедшим были опубликованы в сообществе «Инцидент Екатеринбург». На нем слышно, как автор видео предупреждает «похитителя» о том, что он вызвал полицию, и требует отпустить девушку, но мужчина игнорирует и уезжает с открытой пассажирской дверью.
В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что информацию по поводу данного инцидента была зарегистрирована в отделе полиции №15.
«На место выезжали сотрудники полиции, которые установили всех участников конфликта. Выяснилось, что это семейная пара у которой произошла ссора»,
– рассказали в полиции.
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