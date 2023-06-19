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В Екатеринбурге на Уралмаше выбросили четырех новорожденных щенят
Общество
Коллаж: Вечерние ведомости (фото: фонд Зоозащита/скрин из видео: соцсети)
Вчера, 24 июня, в Екатеринбурге на Уралмаше местная жительница нашла на улице в черном пакете четырех новорожденных щенят. Она уверена, что их выбросил хозяин собаки, которая находятся на самовыгуле.
О своей находке горожанка рассказала благотворительному фонду «Зоозащита», который стал помогать пристраивать щенят.
На сегодняшний день известно, что двоих у нее уже забрали. Еще двух малышей она продолжает выкармливать, пока не найдутся будущие хозяева.
Обратиться в фонд, чтобы пристроить оставшихся крох, можно по номеру: +7-904-168-24-49.
О своей находке горожанка рассказала благотворительному фонду «Зоозащита», который стал помогать пристраивать щенят.
На сегодняшний день известно, что двоих у нее уже забрали. Еще двух малышей она продолжает выкармливать, пока не найдутся будущие хозяева.
Обратиться в фонд, чтобы пристроить оставшихся крох, можно по номеру: +7-904-168-24-49.
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