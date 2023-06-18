Скопления клопов-солдатиков на улицах уральской столицы ученые объяснили теплым климатом





– приводят слова ученого на портале E1.RU. «Потепление тоже сказывается, на юге клопов больше, а поскольку климат теплеет, то больше будет и у нас. Обычно "солдатик" безвреден, но иногда может вредить в садах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители уральской столицы стали замечать на улицах города большие скопления клопов-солдатиков. Доктор биологических наук Алексей Гилев объяснил это явление теплым климатом и заверил, что клопы не принесут вреда горожанам.По словам Алексея Гилева, скопления клопа-солдатика – дело обычное. Там им легче найти пару для спаривания.Клопы-солдатики питаются подгнившими фруктами и другими насекомыми. Также они могут высасывать соки из молодых побегов, чем могут испортить всходы огородникам.