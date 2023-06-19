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В 17% компаний Екатеринбурга запрещают хранить личные файлы на рабочих компьютерах
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В 17% компаний Екатеринбурга присутствует запрет на хранение личных файлов сотрудников на рабочих компьютерах. Работодатели объясняют это требованиями безопасности, а также соображениями дисциплины.
Такие данные приводят аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
Из опрошенных сотрудников 25% признались в том, что они хранят личное на рабочем компьютере, из них 4% делают это вопреки запретам.
Отмечается, что женщины серьезнее относятся к разграничению работы и частной жизни. Женщин, которые ответили, что не хранят на рабочем компьютере личные файлы, даже если это не запрещено, составило 63%, в то время как мужчин 45%.
Чем старше респонденты, тем чаще они с согласия начальства хранят личное на компьютерах. Среди опрошенных до 34 лет так поступают 16%, то среди старшего поколения – 22%.
Такие данные приводят аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
Из опрошенных сотрудников 25% признались в том, что они хранят личное на рабочем компьютере, из них 4% делают это вопреки запретам.
«Не захламляют рабочий компьютер персональной информацией 75% опрошенных, причем из-за прямого запрета этого не делают только 22%, а 53% – по иным причинам: "Давно храню все в облаке"; "Не хочу, чтоб это куда-то утекло"»,
– рассказали эксперты.
Отмечается, что женщины серьезнее относятся к разграничению работы и частной жизни. Женщин, которые ответили, что не хранят на рабочем компьютере личные файлы, даже если это не запрещено, составило 63%, в то время как мужчин 45%.
Чем старше респонденты, тем чаще они с согласия начальства хранят личное на компьютерах. Среди опрошенных до 34 лет так поступают 16%, то среди старшего поколения – 22%.
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