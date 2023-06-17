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В Екатеринбурге врачи подарили девяти малышам с врожденным нарушением слуха возможность слышать
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Врачи Екатеринбурга детской городской клинической больницы №9 совместно с лучшими профильными специалистами России и Свердловской области провели высокотехнологичные операции, благодаря которым девять малышей с врожденным нарушением слуха получили возможность слышать.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, детей прооперировали в рамках бесплатного оказания медицинской помощи по полису ОМС. Операция, которую провели детям, включает в себя установку биомедицинского электронного устройства в улитку внутреннего уха во время операции и подключение речевого процессора врачом сурдолгом-аудиологом спустя три-четыре недели после вмешательства.
Согласно официальной статистике, один из тысячи детей рождается с врожденным нарушением слуха. Для диагностики патологии каждому новорожденному в первые дни жизни проводят аудиологический скрининг – безболезненный тест, в ходе которого с помощью специальных датчиков можно улавливать ответный стимул на звуковой раздражитель.
В в 2023 году в ДГКБ №9 запланировано проведение 30 операций по кохлеарной имплантации.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, детей прооперировали в рамках бесплатного оказания медицинской помощи по полису ОМС. Операция, которую провели детям, включает в себя установку биомедицинского электронного устройства в улитку внутреннего уха во время операции и подключение речевого процессора врачом сурдолгом-аудиологом спустя три-четыре недели после вмешательства.
«Уникальность кохлеарного импланта заключается в том, что на данный момент это единственное электронное устройство, способное заменить орган чувств, обеспечив условия для полноценного развития ребенка»,
– рассказали в ДИПе.
Согласно официальной статистике, один из тысячи детей рождается с врожденным нарушением слуха. Для диагностики патологии каждому новорожденному в первые дни жизни проводят аудиологический скрининг – безболезненный тест, в ходе которого с помощью специальных датчиков можно улавливать ответный стимул на звуковой раздражитель.
В в 2023 году в ДГКБ №9 запланировано проведение 30 операций по кохлеарной имплантации.
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