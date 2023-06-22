На два года едва не лишился свободы житель Тавды за найденные патроны

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В августе прошлого года житель Тавды нашёл в лесу рюкзак, а в нём — патроны калибра 5,6 миллиметров. Эти боеприпасы он решил никуда не сдавать, а оставить у себя дома. И о решении этом вскоре пожалел.В том же месяце домой к тавдинцу нагрянули полицейские. Обнаруженные ими патроны стали причиной возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации («незаконное приобретение, хранение боеприпасов к огнестрельному оружию»). Статья это достаточно серьёзная, и тавдинец рисковал лишиться на два года свободы за то, что хранил у себя дома найденные патроны.Как сообщает Тавдинская городская прокуратура, два года лишения свободы мужчине и «впаял» Тавдинский районный суд. Но тут же и заменил суровое наказание более мягким — принудительными работами на срок 2 года с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.