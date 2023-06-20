Ещё один любитель пьяной езды лишился автомобиля в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Машину конфисковали в доход государства у жителя города Волчанска Свердловской области. Причина — неоднократное вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.Первый раз любителя пьяной езды наказали сравнительно мягко. Прошедший в январе этого года суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Да лишил права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Не проняло! И уже 9 марта мужчина раскатывал пьяным за рулём своего «ВАЗа» по Волчанску. Задержали его сотрудники ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России «Краснотурьинский» улице Станционной.На сей раз приговор оказался суровей. Машину у уральца по решению Карпинского городского суда конфисковали, да ещё и назначили 360 часов обязательных работ. Ну, а права садиться за руль лишили уже на 2 года 6 месяцев. И теперь нарушить последний пункт ему будет сложнее — машины-то больше нет.