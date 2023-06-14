Сотрудники уральской Авиалесоохраны массово увольняются из-за задержки зарплат

— рассказал изданию Дмитрий Ревус.

«Мы работаем на территории всего региона, где действуют пять авиотделений и лесопожарные станции. Заработную плату за май не выплатили всем подразделениям. Работники начали увольняться. В парашютно-десантной пожарной службы на момент начала пожароопасного сезона было 166 человек, сейчас — 151 сотрудник. Из наземных служб ушли порядка 20 человек. Пока новых заявлений не поступало, но, судя по настроениям, еще 30-40% работников могут сделать также, если в ближайшее время им не выплатят заработную плату. С теми, кто уже уволился, также не был произведен полный расчет»,