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Сотрудники уральской Авиалесоохраны массово увольняются из-за задержки зарплат

17.27 Пятница, 23 июня 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники Уральской авиабазы охраны лесов начали массово увольняться. Председатель первичной профсоюзной организации Дмитрий Ревус заявил, что это связано с задержкой зарплат за май.

Как пишет JustMedia.ru со ссылкой на Дмитрия Ревуса, общий размер долга перед работниками составляет 40 миллионов 865 тысяч рублей. Профсоюз уже написал обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и попросил разобраться в ситуации.

«Мы работаем на территории всего региона, где действуют пять авиотделений и лесопожарные станции. Заработную плату за май не выплатили всем подразделениям. Работники начали увольняться. В парашютно-десантной пожарной службы на момент начала пожароопасного сезона было 166 человек, сейчас — 151 сотрудник. Из наземных служб ушли порядка 20 человек. Пока новых заявлений не поступало, но, судя по настроениям, еще 30-40% работников могут сделать также, если в ближайшее время им не выплатят заработную плату. С теми, кто уже уволился, также не был произведен полный расчет»,

— рассказал изданию Дмитрий Ревус.


Председатель первичной профсоюзной организации утверждает, что ситуация сложилась критическая, потому что восполнить образовавшийся дефицит кадров будет очень сложно. Это связано с высокими требованиями к физической подготовке и состоянию здоровья сотрудников Авиалесоохраны.

Дмитрий Ревус также отметил, что пожароопасный сезон только начался. По его словам, вероятно, завершилась только первая волна лесных пожаров.

В Федерации профсоюзов Свердловской области сообщили, что знают о проблеме и держат ситуацию на контроле.

В свердловском Минприроды заявили, что всем специалистам базовая часть зарплаты выплачена вовремя. Задержку выплаты надбавки связывают с увеличением числа сотрудников, которые были задействованы в тушении природных пожаров, и другими расходами, обусловленными сложной пожарной обстановкой в регионе. Министерство также держит вопрос выплат сотрудникам на особом контроле.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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