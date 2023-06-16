Организаторы Ural Music Night ответили на претензии о «малоизвестных музыкантах»





– заявил Евгений Горенбург. «Это гнусная ложь. Billy’s band только что обозвали малоизвестным исполнителем? IOWA? Валерий Сюткин, Тося Чайкина? Выбирайте круг общения, читайте книги»,





– считает Креков. «Конечно, есть новые имена и новые исполнители. Это безусловное достоинство. Все когда-то были малоизвестными, начиная от Beatles и, вообще начиная, наверное, с Иисуса Христа. Но наступает момент, когда становятся очень известными. Таковых очень много. У нас интересные, талантливые, самобытные, разные исполнители»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Фестиваль Ural Music Night состоится сегодня в Екатеринбурге. На пресс-конференции организаторы фестиваля и представители власти ответили на претензии некоторых зрителей о «малоизвестных музыкантах».Так, на пресс-конференции директору фестиваля Евгению Горенбургу задали вопрос о том, что подростки недовольны списком «малоизвестных музыкантов», которые будут выступать на «Ночи музыки». Горенбург ответил, что это ложь, а также выразил мнение, что у недовольной аудитории узкий кругозор и ограниченный круг общения.Также на этот вопрос ответил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он напомнил, что многие легендарные группы раньше тоже не были известны широкой публике. Как пример он даже привел Иисуса Христа.