Возрастное ограничение 18+

Новую детскую поликлинику почти за два миллиарда рублей начали строить на Уралмаше

19.26 Четверг, 22 июня 2023
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В микрорайоне Уралмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга приступили к возведению нового лечебного заведения. Строительство детской поликлиники обойдётся в 1 миллиард 790 миллионов рублей.

Новый корпус городской больницы №15 появится на пересечении Суворовского переулка и улицы 40-летия Октября. За одну смену в нём рассчитывают принимать до 700 пациентов, а всего поликлиника рассчитана на обслуживание 25 тысяч человек, — пишет издание «Уралмаш-Эльмаш.РФ».

В новостройке откроют около десятка отделений: педиатрию, неотложку, консультацию, отделение лучевой терапии, дневной стационар и другие. Кроме того, планируется выделить помещение под просторный конференц-зал на 200 человек. В нём будут проводить общие собрания персонала лечебного заведения и различные торжественные мероприятия. Новая поликлиника поможет разгрузить от посещений два имеющихся здания больницы №15, которые, к тому же, устарели и обветшали (одному из корпусов без малого 100 лет).

Строительством новой уралмашевской поликлиники занимается компания «Стройтэк». Оплата её работ будет производиться из регионального и федерального бюджетов. Согласно контракту, сдать в эксплуатацию здание поликлиники подрядчик должен не позднее 30 июля 2025 года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Школьница умерла в Екатеринбурге после выпитой бутылки пива
14 июня 2023
Региональный кабмин утвердил планы по изменению бюджета Свердловской области на 2023 год
15 июня 2023
Екатеринбургу предварительно одобрили заявку на покупку новых трамваев для ветки в Академический
20 июня 2023
Свердловская область получит 285 млн рублей на строительство модульных гостиниц
14 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Чиновники больше года под разными предлогами не сносят незаконный забор в Екатеринбурге

Прокуратура даже выносила главе города представление, но и это не сдвинуло дело с мёртвой точки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:51 Тройная авто-мото-авария произошла в Каменске-Уральском
19:26 Новую детскую поликлинику почти за два миллиарда рублей начали строить на Уралмаше
18:53 За вовлечение подростков в преступление в Новой Ляле осудили уральца
18:22 Секреты подземных ходов под Вознесенской горкой раскроют на субботней экскурсии
17:49 При пожаре в коллективном саду Нижнего Тагила пострадала семейная пара
17:10 В столице Урала состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести»
16:32 СК начал проверку после изъятия детей из неблагополучной семьи в Нижнем Тагиле
15:59 В Екатеринбурге активисты КПРФ провели череду одиночных пикетов против электронного голосования
15:27 Свердловский Роспотребнадзор опроверг информацию о смертельном отравлении ребенка тархуном
15:09 Глава Нижнего Тагила предложил передать убыточные автобусные маршруты муниципалитету
14:33 Прокуратура начала проверку по факту столкновения двух автобусов в Екатеринбурге
14:07 В Свердловской области почти в три раза выросло число пользователей мобильных сервисов
13:52 В Свердловской области хотят построить крупный тепличный комплекс
13:24 В Нижнем Тагиле ищут пропавшую после ссоры с сожителем 23-летнюю девушку
12:47 В Екатеринбурге на Технической в ДТП с двумя автобусами пострадали пять человек
12:04 В Карпинске выплатили 100 тысяч компенсации пострадавшему от нападения собаки десятилетнему мальчику
11:33 В Нижнем Тагиле онкобольные чуть не остались без медпомощи из-за вандалов
10:59 В Екатеринбурге на рынке «Академический» вспыхнул пожар площадью 300 квадратов
10:27 В программу КРТ в уральской столице хотят включить еще 77 домов
09:56 Полторы тысячи человек приняли участие в акции «Свеча памяти» в Екатеринбурге
09:23 В Свердловской области ожидается небольшое потепление до +21°C
21:10 В больницу Ревды доставили пострадавшую в столкновении легковушки с лосем женщину
20:31 Берег Черноисточинского пруда всё ещё покрыт пенопластом
19:57 Несколько новых фонтанов могут забить в Каменске-Уральском
19:11 Последователя чеховского «Злоумышленника» задержали в Нижнем Тагиле
18:52 Главная премия конкурса пьес «Зачем я это помню» уехала из Екатеринбурга в Питер
Все новости Свердловской области
15:39 Корпорация Hyundai анонсировала развитие электрокаров: автогигант выделит около 85 млрд долларов на разработку новых батарей и машин
15:22 Прокуратура и СК проводят проверку после падения двух подростков из окна многоэтажки в Саратове
15:12 Около 15 млрд рублей потратили из госказны на российский кинематограф в 2022 году
14:48 Сразу несколько организаций оштрафовали по статье о демонстрации близких отношений
14:27 Минстрой пообещал запустить программу компенсации аренды россиянам до 35 лет
11:21 Количество отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 101
17:27 Правозащитную группу «Агора» признали нежелательной организацией на территории России
17:15 Минимальную цену на сидр могут установить после десятков случаев отравления метанольным напитком
15:27 В Госдуму внесут законопроект о переходе на летнее время в день летнего солнцестояния
15:44 Глава Сбера заявил о проигрыше иностранных банков в конкуренции с российскими
12:01 Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели
10:29 Жителя Кемерово осудили на 21 год за изнасилование собственных дочерей
09:56 Иностранный сухогруз загорелся возле Находки в Приморском крае
17:57 У отравившихся шаурмой в Братске и сотрудников шаурмячной обнаружили сальмонеллу
17:45 В Уфе торжественно открыли памятник клещу, установленный взамен украденного
12:03 Владельца кафе с отравившей несколько десятков человек шаурмой в Братске допрашивают следователи
11:08 После падения строительного крана в Новосибирске погибла крановщица
17:45 Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области введут ограничения в поставке электроэнергии
16:30 Из-за сильного ливня в Абхазии приостановили движение поездов
15:29 Глава Сбербанка не считает нужным перестраивать российскую экономику
14:54 В Братске возбудили дело после отравления шаурмой более 35 человек
14:24 В России на 20% могут вырасти цены на лекарства из-за закона Госдумы
12:38 В Сочи затопило дороги, дома, инфраструктурные сети
09:03 После подорожания запчастей для китайских автомобилей заявляют об их дефиците
13:15 Евро впервые с 28 апреля стал дороже 90 рублей
12:24 В Госдуме попросили правительство охранять школы в маленьких городках
Все новости России и мира
19:51 Тройная авто-мото-авария произошла в Каменске-Уральском
19:26 Новую детскую поликлинику почти за два миллиарда рублей начали строить на Уралмаше
18:53 За вовлечение подростков в преступление в Новой Ляле осудили уральца
18:22 Секреты подземных ходов под Вознесенской горкой раскроют на субботней экскурсии
17:49 При пожаре в коллективном саду Нижнего Тагила пострадала семейная пара
17:10 В столице Урала состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести»
16:32 СК начал проверку после изъятия детей из неблагополучной семьи в Нижнем Тагиле
15:59 В Екатеринбурге активисты КПРФ провели череду одиночных пикетов против электронного голосования
15:27 Свердловский Роспотребнадзор опроверг информацию о смертельном отравлении ребенка тархуном
15:22 Пермские кинематографисты снимут биографический фильм об этнографе Георгии Чагине
15:09 Глава Нижнего Тагила предложил передать убыточные автобусные маршруты муниципалитету
14:33 Прокуратура начала проверку по факту столкновения двух автобусов в Екатеринбурге
14:07 В Свердловской области почти в три раза выросло число пользователей мобильных сервисов
13:52 В Свердловской области хотят построить крупный тепличный комплекс
13:24 В Нижнем Тагиле ищут пропавшую после ссоры с сожителем 23-летнюю девушку
13:22 Ученые Пермского Политеха модернизировали технологию трехмерной печати металлических изделий
12:47 В Екатеринбурге на Технической в ДТП с двумя автобусами пострадали пять человек
12:04 В Карпинске выплатили 100 тысяч компенсации пострадавшему от нападения собаки десятилетнему мальчику
11:33 В Нижнем Тагиле онкобольные чуть не остались без медпомощи из-за вандалов
10:59 В Екатеринбурге на рынке «Академический» вспыхнул пожар площадью 300 квадратов
10:27 В программу КРТ в уральской столице хотят включить еще 77 домов
09:56 Полторы тысячи человек приняли участие в акции «Свеча памяти» в Екатеринбурге
09:34 Три пермских организации из-за долгов могут лишиться своих товарных знаков
09:23 В Свердловской области ожидается небольшое потепление до +21°C
21:10 В больницу Ревды доставили пострадавшую в столкновении легковушки с лосем женщину
20:31 Берег Черноисточинского пруда всё ещё покрыт пенопластом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK