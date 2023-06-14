Новую детскую поликлинику почти за два миллиарда рублей начали строить на Уралмаше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В микрорайоне Уралмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга приступили к возведению нового лечебного заведения. Строительство детской поликлиники обойдётся в 1 миллиард 790 миллионов рублей.Новый корпус городской больницы №15 появится на пересечении Суворовского переулка и улицы 40-летия Октября. За одну смену в нём рассчитывают принимать до 700 пациентов, а всего поликлиника рассчитана на обслуживание 25 тысяч человек, — пишет издание «Уралмаш-Эльмаш.РФ».В новостройке откроют около десятка отделений: педиатрию, неотложку, консультацию, отделение лучевой терапии, дневной стационар и другие. Кроме того, планируется выделить помещение под просторный конференц-зал на 200 человек. В нём будут проводить общие собрания персонала лечебного заведения и различные торжественные мероприятия. Новая поликлиника поможет разгрузить от посещений два имеющихся здания больницы №15, которые, к тому же, устарели и обветшали (одному из корпусов без малого 100 лет).Строительством новой уралмашевской поликлиники занимается компания «Стройтэк». Оплата её работ будет производиться из регионального и федерального бюджетов. Согласно контракту, сдать в эксплуатацию здание поликлиники подрядчик должен не позднее 30 июля 2025 года.