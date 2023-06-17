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СК начал проверку после изъятия детей из неблагополучной семьи в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет начал проверку органов профилактики после изъятия четырех малолетних детей из неблагополучной семьи в Нижнем Тагиле. Известно, что малыши росли в антисанитарных условиях и могли подолгу оставаться дома одни.
Ранее телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил» опубликовал видео, в котором демонстрировались условия, в которых были вынуждены проживать дети: облезлые стены, грязный матрас вместо кровати, отсутствие радиаторов.
По утверждениям соседей, отопления в квартире давно нет, так как батареи скрутили и продали. Также, с их слов, дети часто остаются одни, так как их мать часто пьет и проводит время в ночных заведениях. ТакЮ, 10 июня, до прихода полиции малыши оставались без присмотра взрослых.
По данным издания TagilCity.ru дети были помещены в центр социальной помощи и сейчас находятся под присмотром специалистов. Родительницу привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.
«В рамках проверки будут выясняться все обстоятельства, которые могли способствовать данной ситуации, в том числе и то, в полном ли объёме органы системы профилактики проводили все необходимые мероприятия в отношении данной семьи на предмет своевременного выявления фактов детского неблагополучия»,
– сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Ранее телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил» опубликовал видео, в котором демонстрировались условия, в которых были вынуждены проживать дети: облезлые стены, грязный матрас вместо кровати, отсутствие радиаторов.
По утверждениям соседей, отопления в квартире давно нет, так как батареи скрутили и продали. Также, с их слов, дети часто остаются одни, так как их мать часто пьет и проводит время в ночных заведениях. ТакЮ, 10 июня, до прихода полиции малыши оставались без присмотра взрослых.
По данным издания TagilCity.ru дети были помещены в центр социальной помощи и сейчас находятся под присмотром специалистов. Родительницу привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.
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