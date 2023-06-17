СК начал проверку после изъятия детей из неблагополучной семьи в Нижнем Тагиле

сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«В рамках проверки будут выясняться все обстоятельства, которые могли способствовать данной ситуации, в том числе и то, в полном ли объёме органы системы профилактики проводили все необходимые мероприятия в отношении данной семьи на предмет своевременного выявления фактов детского неблагополучия»,