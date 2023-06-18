Свердловский Роспотребнадзор опроверг информацию о смертельном отравлении ребенка тархуном





– говорится в сообщении ведомства. «В школьных родительских чатах Краснотурьинска рассылается фейк об отравлении ребенка тархуном. Информация не соответствует действительности. Это фейк 2019 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В свердловском Роспотребнадзоре опровергли информацию о смертельном отравлении ребенка тархуном, которая недавно стала распространяться школьных родительских чатах Краснотурьинска.Там также призывали уральцев не пересылать информацию от неизвестных источников и не способствовать ее распространению.