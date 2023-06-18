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Свердловский Роспотребнадзор опроверг информацию о смертельном отравлении ребенка тархуном
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В свердловском Роспотребнадзоре опровергли информацию о смертельном отравлении ребенка тархуном, которая недавно стала распространяться школьных родительских чатах Краснотурьинска.
Там также призывали уральцев не пересылать информацию от неизвестных источников и не способствовать ее распространению.
«В школьных родительских чатах Краснотурьинска рассылается фейк об отравлении ребенка тархуном. Информация не соответствует действительности. Это фейк 2019 года»,
– говорится в сообщении ведомства.
Там также призывали уральцев не пересылать информацию от неизвестных источников и не способствовать ее распространению.
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