В Нижнем Тагиле ищут пропавшую после ссоры с сожителем 23-летнюю девушку





– рассказали в пресс-группе. «В отделе полиции 17 МУ МВД России "Нижнетагильское" организовали поисковые мероприятия. Установлено, что в медицинские учреждения города пропавшая девушка не поступала. С собой у девушки есть сотовый телефон, но, он не доступен»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле разыскивают 23-лентюю жительницу Дзержинского района Викторию Ложкину. По словам ее матери, которая обратилась в полицию 20 июня, девушка пропала после ссоры со своим сожителем.По данным МУ МВД России «Нижнетагильское», девушка поссорилась со своим сожителем после распития спиртного еще 18 июня. Тогда после конфликта возле дома №39 по Ленинградскому проспекту молодые люди расстались, и с тех пор тагильчанку не видели. Домой она так и не вернулась.По некоторым данным, девушка и ранее уходила из дома, отсутствуя несколько дней.В день из исчезновения пропавшая была одета в черную блузку, темную кофту с приметным рисунком с изображением Симпсонов, темную юбку, черные кроссовки. Из особых примет пирсинг в носу.Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей девушки, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8-(3435)-97-68-02.