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Полторы тысячи человек приняли участие в акции «Свеча памяти» в Екатеринбурге
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Вчера вечером в преддверии Дня памяти и скорби екатеринбуржцы почтили память миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны отдавали свои жизни на фронте и работали в тылу. В акции приняли участие полторы тысячи человек.
Участники мероприятия зажгли свечи и выстроились словом «Помним» на площадке стадиона «Екатеринбург Арена».
Напомним, что сегодня, 22 июня, Свердловская область, как и другие регионы страны, должна будет присоединиться к акции «Минута молчания». В 14.15 в регионе включат сирены и прервут свое вещание телеканалы.
Акция «Свеча памяти» проводится ежегодно с 2009 года.
Участники мероприятия зажгли свечи и выстроились словом «Помним» на площадке стадиона «Екатеринбург Арена».
Напомним, что сегодня, 22 июня, Свердловская область, как и другие регионы страны, должна будет присоединиться к акции «Минута молчания». В 14.15 в регионе включат сирены и прервут свое вещание телеканалы.
Акция «Свеча памяти» проводится ежегодно с 2009 года.
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