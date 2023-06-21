Полторы тысячи человек приняли участие в акции «Свеча памяти» в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в преддверии Дня памяти и скорби екатеринбуржцы почтили память миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны отдавали свои жизни на фронте и работали в тылу. В акции приняли участие полторы тысячи человек.Участники мероприятия зажгли свечи и выстроились словом «Помним» на площадке стадиона «Екатеринбург Арена».Напомним, что сегодня, 22 июня, Свердловская область, как и другие регионы страны, должна будет присоединиться к акции «Минута молчания». В 14.15 в регионе включат сирены и прервут свое вещание телеканалы.Акция «Свеча памяти» проводится ежегодно с 2009 года.