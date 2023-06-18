Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области ожидается небольшое потепление до +21°C

09.23 Четверг, 22 июня 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Первая половина рабочей недели в Свердловской области выдалась холодной. Однако, по данным синоптиков Уральского гидрометцентра, тепло в регион должно вернуться уже сегодня.

Сегодня, 22 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днем +12…+17°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем +13…+15°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.

В пятницу, 23 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, днем +16…+21°C. Ветер неустойчивый слабый.

В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днем +17…+19°C. Ветер неустойчивый слабый.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Свердловской области ожидаются дожди и похолодание
18 июня 2023
К концу недели в Свердловской области ожидается похолодание
15 июня 2023
На выходных в Свердловской области похолодает
16 июня 2023
Потепление в Свердловской области ожидается только к выходным
19 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Чиновники больше года под разными предлогами не сносят незаконный забор в Екатеринбурге

Прокуратура даже выносила главе города представление, но и это не сдвинуло дело с мёртвой точки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
09:23 В Свердловской области ожидается небольшое потепление до +21°C
21:10 В больницу Ревды доставили пострадавшую в столкновения легковушки с лосем женщину
20:31 Берег Черноисточинского пруда всё ещё покрыт пенопластом
19:57 Несколько новых фонтанов могут забить в Каменске-Уральском
19:11 Последователя чеховского «Злоумышленника» задержали в Нижнем Тагиле
18:52 Главная премия конкурса пьес «Зачем я это помню» уехала из Екатеринбурга в Питер
18:25 Убийце из тугулымского села вынесли приговор
17:50 Свердловский избирком разослал ссылки на опрос с ошибками и странными формулировками
17:21 Для юных гостей Свердловской области устроили мастер-класс по самбо
16:57 Свердловчане разрешили продажу зараженных слив из Казахстана
16:42 Выборы в Свердловской области будут проходить в течение двух дней
16:24 Путин поручил выделить Свердловской области деньги на помощь погорельцам
15:50 День молодежи отметят в парке Маяковского в Екатеринбурге
15:21 СК проводит проверку по факту столкновения автобуса и троллейбуса в Екатеринбурге
14:57 Свердловская область присоединится ко Всероссийской акции «Минута молчания»
14:22 Мэрия Екатеринбурга закупает средства от прослушки
13:59 Госвобвинитель просит суд отправить в колонию екатеринбуржцев, обвиняемых в продаже паленого алкоголя, от которого погибли люди
13:29 Пассажирский автобус чуть не попал под самолет в Кольцово
12:53 Прокуратура проводит проверку из-за отравления детей в детском саду в Ревде
12:21 В Красноуфимске девочка выбежала на дорогу и попала под колеса машины
11:56 «Уралэлектромедь» запустила в эксплуатацию печь для производства медных гранул
11:22 В Свердловской области горит 2 452 гектара леса
10:45 Уголовное дело, связанное с лечением Миши Бахтина, передали в свердловское СУ СКР
10:29 Светлана Петракова уходит с поста директора конкурса «Мисс Екатеринбург»
09:58 До конца года со дна Черноисточинского водохранилища должны поднять 500 тысяч кубометров отложений
09:22 Всероссийский форум городов трудовой доблести пройдет в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
15:39 Корпорация Hyundai анонсировала развитие электрокаров: автогигант выделит около 85 млрд долларов на разработку новых батарей и машин
15:22 Прокуратура и СК проводят проверку после падения двух подростков из окна многоэтажки в Саратове
15:12 Около 15 млрд рублей потратили из госказны на российский кинематограф в 2022 году
14:48 Сразу несколько организаций оштрафовали по статье о демонстрации близких отношений
14:27 Минстрой пообещал запустить программу компенсации аренды россиянам до 35 лет
11:21 Количество отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 101
17:27 Правозащитную группу «Агора» признали нежелательной организацией на территории России
17:15 Минимальную цену на сидр могут установить после десятков случаев отравления метанольным напитком
15:27 В Госдуму внесут законопроект о переходе на летнее время в день летнего солнцестояния
15:44 Глава Сбера заявил о проигрыше иностранных банков в конкуренции с российскими
12:01 Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели
10:29 Жителя Кемерово осудили на 21 год за изнасилование собственных дочерей
09:56 Иностранный сухогруз загорелся возле Находки в Приморском крае
17:57 У отравившихся шаурмой в Братске и сотрудников шаурмячной обнаружили сальмонеллу
17:45 В Уфе торжественно открыли памятник клещу, установленный взамен украденного
12:03 Владельца кафе с отравившей несколько десятков человек шаурмой в Братске допрашивают следователи
11:08 После падения строительного крана в Новосибирске погибла крановщица
17:45 Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области введут ограничения в поставке электроэнергии
16:30 Из-за сильного ливня в Абхазии приостановили движение поездов
15:29 Глава Сбербанка не считает нужным перестраивать российскую экономику
14:54 В Братске возбудили дело после отравления шаурмой более 35 человек
14:24 В России на 20% могут вырасти цены на лекарства из-за закона Госдумы
12:38 В Сочи затопило дороги, дома, инфраструктурные сети
09:03 После подорожания запчастей для китайских автомобилей заявляют об их дефиците
13:15 Евро впервые с 28 апреля стал дороже 90 рублей
12:24 В Госдуме попросили правительство охранять школы в маленьких городках
Все новости России и мира
09:34 Три пермских организации из-за долгов могут лишиться своих товарных знаков
09:23 В Свердловской области ожидается небольшое потепление до +21°C
21:10 В больницу Ревды доставили пострадавшую в столкновения легковушки с лосем женщину
20:31 Берег Черноисточинского пруда всё ещё покрыт пенопластом
19:57 Несколько новых фонтанов могут забить в Каменске-Уральском
19:11 Последователя чеховского «Злоумышленника» задержали в Нижнем Тагиле
18:52 Главная премия конкурса пьес «Зачем я это помню» уехала из Екатеринбурга в Питер
18:25 Убийце из тугулымского села вынесли приговор
17:50 Свердловский избирком разослал ссылки на опрос с ошибками и странными формулировками
17:21 Для юных гостей Свердловской области устроили мастер-класс по самбо
16:57 Свердловчане разрешили продажу зараженных слив из Казахстана
16:42 Выборы в Свердловской области будут проходить в течение двух дней
16:24 Путин поручил выделить Свердловской области деньги на помощь погорельцам
15:50 День молодежи отметят в парке Маяковского в Екатеринбурге
15:21 СК проводит проверку по факту столкновения автобуса и троллейбуса в Екатеринбурге
14:57 Свердловская область присоединится ко Всероссийской акции «Минута молчания»
14:22 Мэрия Екатеринбурга закупает средства от прослушки
14:16 Ученые Пермского Политеха разработали подход для диагностики авиационного шума
13:59 Госвобвинитель просит суд отправить в колонию екатеринбуржцев, обвиняемых в продаже паленого алкоголя, от которого погибли люди
13:29 Пассажирский автобус чуть не попал под самолет в Кольцово
12:53 Прокуратура проводит проверку из-за отравления детей в детском саду в Ревде
12:21 В Красноуфимске девочка выбежала на дорогу и попала под колеса машины
11:56 «Уралэлектромедь» запустила в эксплуатацию печь для производства медных гранул
11:22 В Свердловской области горит 2 452 гектара леса
10:45 Уголовное дело, связанное с лечением Миши Бахтина, передали в свердловское СУ СКР
10:29 Светлана Петракова уходит с поста директора конкурса «Мисс Екатеринбург»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK