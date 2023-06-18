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В Свердловской области ожидается небольшое потепление до +21°C
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Первая половина рабочей недели в Свердловской области выдалась холодной. Однако, по данным синоптиков Уральского гидрометцентра, тепло в регион должно вернуться уже сегодня.
Сегодня, 22 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днем +12…+17°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем +13…+15°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.
В пятницу, 23 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, днем +16…+21°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днем +17…+19°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 22 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днем +12…+17°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем +13…+15°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.
В пятницу, 23 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, днем +16…+21°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днем +17…+19°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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