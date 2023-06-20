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Несколько новых фонтанов могут забить в Каменске-Уральском
Общество
Фото: ВК-группа «Подслушано Каменск-Уральский» / vk.com/kulive
На центральной площади Каменска-Уральского на месте старого фонтана «Одуванчик» должны забить два других фонтана. Они будут без чаш для воды, зато с цветомузыкой.
Как сообщает официальный портал Каменска-Уральского, заказчиком возведения фонтанов выступает Управление капитального строительства, а непосредственно работу проведёт строительная фирма из Челябинска. Мелодии — как в старые добрые времена — в фонтанах будут звучать не абы какие, а «правильные», строго отобранные специалистами городского управления культуры. Во время официальных торжественных мероприятий фонтаны вообще будут исполнять российский гимн, и под его звуки струи из них потекут под максимальным напором и будут достигать 8 метров в высоту.
Кроме того, есть планы установить фонтан в Байновском саду. Как пишет паблик «Подслушано Каменск-Уральский», он тоже будет без чаши и с подсветкой. Фонтан станет лишь одним из новшеств, которые до неузнаваемости преобразят общественное пространство. В саду должны появится пешеходные дорожки, площадки для игр, скамейки и новые деревья. На весь проект потребуется более 300 миллионов рублей.
Как сообщает официальный портал Каменска-Уральского, заказчиком возведения фонтанов выступает Управление капитального строительства, а непосредственно работу проведёт строительная фирма из Челябинска. Мелодии — как в старые добрые времена — в фонтанах будут звучать не абы какие, а «правильные», строго отобранные специалистами городского управления культуры. Во время официальных торжественных мероприятий фонтаны вообще будут исполнять российский гимн, и под его звуки струи из них потекут под максимальным напором и будут достигать 8 метров в высоту.
Кроме того, есть планы установить фонтан в Байновском саду. Как пишет паблик «Подслушано Каменск-Уральский», он тоже будет без чаши и с подсветкой. Фонтан станет лишь одним из новшеств, которые до неузнаваемости преобразят общественное пространство. В саду должны появится пешеходные дорожки, площадки для игр, скамейки и новые деревья. На весь проект потребуется более 300 миллионов рублей.
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