Светлана Петракова уходит с поста директора конкурса «Мисс Екатеринбург»





написала Петракова в соцсетях. «Считаю, что мы очень хорошо потрудились, и я, с чистой совестью отпуская этот проект, планирую свою дальнейшую творческую жизнь»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Светлана Петракова заявила об уходе с поста директора конкурса «Мисс Екатеринбург». Она возглавляла конкурс 24 года.О своем решении Светлана Петракова сообщила в соцсетях. Она рассказала, что ее участие в качестве директора конкурса больше не соответствует личным и профессиональным амбициям.Напомним, что в этом году финал «Мисс Екатеринбург» пройдет 17 августа в Историческом сквере города.