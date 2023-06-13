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Светлана Петракова уходит с поста директора конкурса «Мисс Екатеринбург»

10.29 Среда, 21 июня 2023
Общество
Фото: Светлана Петракова / соцсети
Светлана Петракова заявила об уходе с поста директора конкурса «Мисс Екатеринбург». Она возглавляла конкурс 24 года.

О своем решении Светлана Петракова сообщила в соцсетях. Она рассказала, что ее участие в качестве директора конкурса больше не соответствует личным и профессиональным амбициям.

«Считаю, что мы очень хорошо потрудились, и я, с чистой совестью отпуская этот проект, планирую свою дальнейшую творческую жизнь»,

написала Петракова в соцсетях.


Напомним, что в этом году финал «Мисс Екатеринбург» пройдет 17 августа в Историческом сквере города.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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