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До конца года со дна Черноисточинского водохранилища должны поднять 500 тысяч кубометров отложений

09.58 Среда, 21 июня 2023
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Нижнем Тагиле продолжается очистка Черноисточинского водохранилища. До конца года со дна водоема должны поднять более 500 тысяч кубометров отложений.

Глава Минприроды региона Денис Мамонтов на выездном заседании комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды свердловского Заксобрания рассказал, что общий объем финансирования очистки водохранилища составил за четыре года 442,3 миллиона рублей, из них в 2023 году – 145,6 миллиона рублей. С января по апрель производился вывоз обезвоженного грунта с площадки складирования в питомник Нижнего Тагила. Осенью планируются завершение гидромеханизированных работ и рекультивация нарушенных земель.

Очистка от донных отложений главного источника питьевого водоснабжения города началась еще в 2020 году. На данный момент работы находятся на финальном этапе. Второй год подряд для изъятия ила используется специализированная водная техника – земснаряд. Судно начало расчистку дна на прошлой неделе.

Ранее Нижнему Тагилу выделили деньги на начало строительства станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск. Она должна обеспечить чистой питьевой водой более 200 тысяч жителей. Всего на эти цели в 2023 и 2024 годах из федерального бюджета будет направлено 887 миллионов рублей, из областного – 66,7 миллиона рублей, из местного – 105,9 миллиона рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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