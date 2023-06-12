До конца года со дна Черноисточинского водохранилища должны поднять 500 тысяч кубометров отложений

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле продолжается очистка Черноисточинского водохранилища. До конца года со дна водоема должны поднять более 500 тысяч кубометров отложений.Глава Минприроды региона Денис Мамонтов на выездном заседании комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды свердловского Заксобрания рассказал, что общий объем финансирования очистки водохранилища составил за четыре года 442,3 миллиона рублей, из них в 2023 году – 145,6 миллиона рублей. С января по апрель производился вывоз обезвоженного грунта с площадки складирования в питомник Нижнего Тагила. Осенью планируются завершение гидромеханизированных работ и рекультивация нарушенных земель.Очистка от донных отложений главного источника питьевого водоснабжения города началась еще в 2020 году. На данный момент работы находятся на финальном этапе. Второй год подряд для изъятия ила используется специализированная водная техника – земснаряд. Судно начало расчистку дна на прошлой неделе.Ранее Нижнему Тагилу выделили деньги на начало строительства станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск. Она должна обеспечить чистой питьевой водой более 200 тысяч жителей. Всего на эти цели в 2023 и 2024 годах из федерального бюджета будет направлено 887 миллионов рублей, из областного – 66,7 миллиона рублей, из местного – 105,9 миллиона рублей.