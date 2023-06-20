Всероссийский форум городов трудовой доблести пройдет в Екатеринбурге





– заявил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. «Стела гармонично вписалась в городской ландшафт. Это образец монументального искусства, способный метафорическим языком рассказывать о подвиге тыла»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 22 и 23 июня пройдет Всероссийский форум городов трудовой доблести «Рубежи Победы». Мероприятие начнется с торжественного открытия стелы около ККТ «Космос».Стела «Город трудовой доблести» расположена в Екатеринбурге на пересечении улиц Николая Никонова и Царской. После открытия на стеле будет транслироваться пятиминутный видеофайл, созданный с помощью обращения к архивам и музейным фондам.После открытия монумента в ККТ «Космос» пройдет пленарное заседание форума. По словам начальника отдела общественных и внешних связей департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерины Форукшиной, программа форума также включает в себя работу пяти площадок, посвященных разным темам. Среди них – культурная эвакуация, трудовой подвиг промышленных предприятий, формирование образа человека труда и работа с молодежью. Запланированы круглый стол с участием ветеранских организаций и трудовых династий и сессия, посвященная роли железной дороги в Победе.23 июня участники форума посетят Верхнюю Пышму. На площадке Музейного комплекса военной и гражданской техники УГМК пройдет семинар-практикум «Все для фронта, все для Победы» и другие мероприятия.