В Екатеринбурге исчезнет несколько трамвайных маршрутов

«Понятно, что жизнь может вмешаться, и если окажется, что расчеты неверны и пассажиропоток не такой, как мы ожидали, и новые схемы не понравятся нашим горожанам — будем вносить изменения, и количество машин будем менять».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Администрация города Екатеринбурга решила серьёзно подкорректировать схему и расписание работы наземного общественного транспорта. В частности, планируется закрыть несколько трамвайных маршрутов, которые — как видится из мэрии — горожанам больше не нужны.Жертвой реформы работы общественного транспорта Екатеринбурга станут трамваи маршрутов №16 («Эльмаш — Шарташ»), №9 («Керамическая — ЦПКиО»), №12 («7 ключей — ВИЗ») и №33 («Дворец спорта — ЦПКиО»). По мнению мэрских специалистов эти маршруты потеряли актуальность, поскольку — частично или полностью — дублируются трамваями других маршрутов. Вот эти «другие» трамваи и будут выходить в рейс чаще взамен исчезнувших.Изменения коснутся и трамваев других номеров. Так, планируется объединить маршруты №8 и №22, а также №14 и №25, поскольку они на значительных отрезках своего пути ходят между одними и теми же остановками.Изменения в схеме трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов должны вступить в силу с 1 августа текущего года. Но местные жители уже высказывают свои опасения в соцсетях. Есть опасения, что отмена маршрутов и прочие изменения лишь усложнят жизнь пассажирам. Интересно, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, который и рассказал об изменениях в схеме движения общественного транспорта, сам признался в том, что 100-процентной уверенности в пользе нововведений нет. Это можно заключить из следующих его слов, приведённых на официальном сайте мэрии: