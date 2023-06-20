Иномарку екатеринбурженки конфисковали за пьяное вождение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прошёл суд на женщиной, которую несколько раз ловили за рулём автомобиля пьяной. Одним из наказаний для нарушительницы в этот раз стала конфискация её иномарки.Сотрудники дорожно-постовой службы 5 роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу остановили машину 49-летней дамы вечером 18 февраля. Она ехала за рулём своей «Тойоты Хайлендер» по улице Строителей. Даже без освидетельствования было заметно, что женщина находилась в этот момент не вполне трезвой. Тесты это подтвердили — концентрация этилового спирта в выдыхаемом женщиной воздухе составила 0,202 мг/л.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, где проходило рассмотрение уголовного дела, возбуждённого против пьяной за рулём, учёл, то подсудимую ранее уже ловили на подобном нарушении. В 2021 году она привлекалась к административному суду за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. А раз так, то и наказание за повторное нарушение ей назначили гораздо более суровое. И если 2 года назад женщине выписали 30-тысячный штраф и лишили водительских прав на полтора года, то теперь приговор включает лишение права управления транспортными средствами на 2 года и 160 часов исправительных работ. «Тойоту» у женщины конфисковали.