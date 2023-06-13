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На участке автодороги Первоуральск – Шаля временно ограничат движение
Общество
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 100-м километре автодороги Первоуральск – Шаля из-за ремонта железнодорожного переезда завтра временно ограничат движение. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
21 июня будет проводиться плановый ремонт железнодорожного переезда в поселке Илим Шалинского района. Движение транспорта будет ограничено с 04.00 до 08.00.
Автомобилисты смогут объехать закрытый участок через поселки Сабик и Сарга.
21 июня будет проводиться плановый ремонт железнодорожного переезда в поселке Илим Шалинского района. Движение транспорта будет ограничено с 04.00 до 08.00.
Автомобилисты смогут объехать закрытый участок через поселки Сабик и Сарга.
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