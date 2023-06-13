От клещей с начала сезона пострадали почти 17 тысяч свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала года от укусов клещей пострадали уже 16 975 человек, в том числе 3 236 детей. Это в 1,85 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,5 раза ниже среднего многолетнего уровня.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципалитетах области. На Екатеринбург приходится 28,8% от всех пострадавших – 4 891 человек, в том числе 542 ребенка.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 74 свердловчанина, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 216 человек.