Ремонт участка трассы Екатеринбург – Тюмень продлится до 1 июля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ремонт дорожного полотна на участке трассы Екатеринбург – Тюмень продлится до 1 июля. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.Работы по устройству слоев износа ведутся на участке с 13-го по 18-й километр трассы в сторону Тюмени. Рабочие ремонтируют дорогу с 20.00 до 07.00. Движение осуществляется по одной полосе, а в сторону Екатеринбурга транспорт едет в штатном режиме.Работы по ремонту дорожного полотна продлятся до 1 июля.