Возрастное ограничение 18+
Ремонт участка трассы Екатеринбург – Тюмень продлится до 1 июля
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ремонт дорожного полотна на участке трассы Екатеринбург – Тюмень продлится до 1 июля. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.
Работы по устройству слоев износа ведутся на участке с 13-го по 18-й километр трассы в сторону Тюмени. Рабочие ремонтируют дорогу с 20.00 до 07.00. Движение осуществляется по одной полосе, а в сторону Екатеринбурга транспорт едет в штатном режиме.
Работы по ремонту дорожного полотна продлятся до 1 июля.
Работы по устройству слоев износа ведутся на участке с 13-го по 18-й километр трассы в сторону Тюмени. Рабочие ремонтируют дорогу с 20.00 до 07.00. Движение осуществляется по одной полосе, а в сторону Екатеринбурга транспорт едет в штатном режиме.
Работы по ремонту дорожного полотна продлятся до 1 июля.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Горном Щите на месяц перекроют улицу Ленина
15 июня 2023
15 июня 2023