В Екатеринбурге заработают сирены в День памяти и скорби

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В День памяти и скорби, 22 июня, городские предприятия включат в Екатеринбурге электросирены – системы оповещения населения. Сирены будут звучать в память о трагическом дне отечественной истории и о героическом подвиге предков.Как сообщили в пресс-службе мэрии, заводские гудки прозвучат в 14:15 – в момент проведения Всероссийской акции «Минута молчания». Также 22 июня в столице Урала пройдут памятные мероприятия, главным из них станет Всероссийский Форум городов трудовой доблести.Напомним, что во время Великой Отечественной войны на фронт ушли свыше 2 миллионов уральцев, в том числе более 100 тысяч жителей Свердловской. Около 42 тысяч из них не вернулись с полей сражений.