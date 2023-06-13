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В Екатеринбурге заработают сирены в День памяти и скорби
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В День памяти и скорби, 22 июня, городские предприятия включат в Екатеринбурге электросирены – системы оповещения населения. Сирены будут звучать в память о трагическом дне отечественной истории и о героическом подвиге предков.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, заводские гудки прозвучат в 14:15 – в момент проведения Всероссийской акции «Минута молчания». Также 22 июня в столице Урала пройдут памятные мероприятия, главным из них станет Всероссийский Форум городов трудовой доблести.
Напомним, что во время Великой Отечественной войны на фронт ушли свыше 2 миллионов уральцев, в том числе более 100 тысяч жителей Свердловской. Около 42 тысяч из них не вернулись с полей сражений.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, заводские гудки прозвучат в 14:15 – в момент проведения Всероссийской акции «Минута молчания». Также 22 июня в столице Урала пройдут памятные мероприятия, главным из них станет Всероссийский Форум городов трудовой доблести.
Напомним, что во время Великой Отечественной войны на фронт ушли свыше 2 миллионов уральцев, в том числе более 100 тысяч жителей Свердловской. Около 42 тысяч из них не вернулись с полей сражений.
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