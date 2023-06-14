Новая методика в екатеринбургской ветклинике позволит легче лечить переломы лап

«Метод малоинвазивного оперативного лечения костной травмы, являющийся во всем мире «золотым стандартом» оперативного лечения диафизарных переломов трубчатых костей сегментов конечностей», — сообщает через соцсети «ЗооДоктор».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Популярная в Екатеринбурге сеть ветеринарных клиник «ЗооДоктор» сообщила о том, что её врачи освоили передовую методику лечения переломов. Блокируемый интрамедуллярный остеосинтез позволяет проводить операции на поломанных конечностях, минимально затрагивая мягкие ткани.При таком способе лечения переломов в сломанную кость вводят стержень из титана или специальной медицинской стали. Диаметром он совпадает с диаметром костномозгового канала кости, а блокируется внутри винтами, введёнными через небольшие надрезы на коже. Таким образом, мягкие ткани травматизируются хирургом минимально и сохраняется кровоснабжение сломанной кости. Помимо более щадящей процедуры, скреплёнными таким методом кости срастаются быстрее. В некоторых случаях не потребуется даже извлечение штифта из вылеченной кости.Сейчас в Екатеринбурге работает 6 клиник сети «ЗооДоктор». Две из них находятся в Орджоникидзевском районе города, одна — в Железнодорожном, остальные — в Ленинском и Чкаловском районах.