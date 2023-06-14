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Новая методика в екатеринбургской ветклинике позволит легче лечить переломы лап

20.11 Понедельник, 19 июня 2023
Общество
Фото: ветклиника «ЗооДоктор» / vk.com/zoodoktor96
Популярная в Екатеринбурге сеть ветеринарных клиник «ЗооДоктор» сообщила о том, что её врачи освоили передовую методику лечения переломов. Блокируемый интрамедуллярный остеосинтез позволяет проводить операции на поломанных конечностях, минимально затрагивая мягкие ткани.

«Метод малоинвазивного оперативного лечения костной травмы, являющийся во всем мире «золотым стандартом» оперативного лечения диафизарных переломов трубчатых костей сегментов конечностей», — сообщает через соцсети «ЗооДоктор».


При таком способе лечения переломов в сломанную кость вводят стержень из титана или специальной медицинской стали. Диаметром он совпадает с диаметром костномозгового канала кости, а блокируется внутри винтами, введёнными через небольшие надрезы на коже. Таким образом, мягкие ткани травматизируются хирургом минимально и сохраняется кровоснабжение сломанной кости. Помимо более щадящей процедуры, скреплёнными таким методом кости срастаются быстрее. В некоторых случаях не потребуется даже извлечение штифта из вылеченной кости.

Сейчас в Екатеринбурге работает 6 клиник сети «ЗооДоктор». Две из них находятся в Орджоникидзевском районе города, одна — в Железнодорожном, остальные — в Ленинском и Чкаловском районах.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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