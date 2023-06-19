«РЖД» заставили поставить забор вокруг садового участка на территории Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Работники акционерного общества «РЖД» сломали забор вокруг садового участка уральца. Понадобилось прокурорское вмешательство, чтобы ограждение было восстановлено силами виновника.Забор работники «РЖД» сломали не из хулиганских побуждений, а в ходе ремонтных работ на линии электропередач возле станции Старатель. От этого частнику было не легче — защиты лишились его сад и домик, доступ к которым оказался свободным и для животных, и для злонамеренных двуногих. Рабочие же исправлять содеянное не собирались — закончив ремонтные работы, они попросту удалились. Тогда-то садовод и обратился в прокуратуру.Данным делом занялась Нижнетагильская транспортная прокуратура. После проверки прокурорские работники убедились, что жалоба гражданина вполне обоснована, и вынесли руководству «РЖД» представление об устранении допущенных нарушений. Сегодня стало известно, что ограждение приусадебного участка было восстановлено.