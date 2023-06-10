В Екатеринбурге к августу планируют благоустроить парк на улице Чкалова



Фото: департамент информполитики Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

К 300-летию Екатеринбурга планируется благоустроить парк на улицу Чкалова. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.Частичная реконструкция парка будет проходить при поддержке компании «Россети Урал». Предполагается, что в центральной парковой аллее и на прилегающей к ней территории появятся модернизированные зоны отдыха и оригинальные архитектурные формы. Вместо центральной чаши бассейна, которая законсервирована и сейчас используется как клумба, сделают современное озеленение.Ожидается полная модернизация детской площадки. Планируется уложить новое покрытие, установить игровые комплексы и скамейки для отдыха. Также появится специальный сенсорный газон, который помогает, в том числе, детям с нарушением зрения изучать мир на ощупь.Помимо этого, в парке установят фотозоны со скворечниками. Энергетики в ближайшее время планируют провести мастер-классы по созданию домиков для птиц и уроки экологии. Созданные руками горожан скворечники разместят в самом парке и используют для создания новых элементов украшения города.Как сообщают в департаменте, работы по частичной реконструкции парка планируют завершить к началу августа.