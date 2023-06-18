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Снос усадьбы Беленькова в Екатеринбурге приостановлен полицией и прокуратурой
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Активисты градозащитного движения «Реальная история» заявили, что снос усадьбы Беленькова в Екатеринбурге приостановлен полицией и прокуратурой.
Градозащитники напомнили, что 9 июня прокурором Октябрьского района Екатеринбурга к застройщику «Чусовское озеро» был подан иск, в котором оспаривается исключение комплекса усадьбы из реестра объектов культурного наследия. В качестве третьих лиц в дело привлечены эксперты, давшие заключение об утрате усадьбой историко-культурной ценности.
При этом в рамках иска установлены обеспечительные меры в виде запрета сносить здание до окончания рассмотрения дела, и ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» уведомлено о недопустимости сноса, сообщает «Реальная история».
Напомним, комплекс усадьбы Беленькова был исключен правительством России из реестра объектов наследия в конце прошлого года по заявлению собственника зданий – застройщика «Чусовское озеро». Причиной стало то, что здания якобы утратили свою историко-культурную ценность.
Про усадьбу Беленькова, начавшую формироваться ещё в XVIII веке, и о том, чем она уникальная, мы писали большой текст.
Градозащитники напомнили, что 9 июня прокурором Октябрьского района Екатеринбурга к застройщику «Чусовское озеро» был подан иск, в котором оспаривается исключение комплекса усадьбы из реестра объектов культурного наследия. В качестве третьих лиц в дело привлечены эксперты, давшие заключение об утрате усадьбой историко-культурной ценности.
При этом в рамках иска установлены обеспечительные меры в виде запрета сносить здание до окончания рассмотрения дела, и ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» уведомлено о недопустимости сноса, сообщает «Реальная история».
Напомним, комплекс усадьбы Беленькова был исключен правительством России из реестра объектов наследия в конце прошлого года по заявлению собственника зданий – застройщика «Чусовское озеро». Причиной стало то, что здания якобы утратили свою историко-культурную ценность.
Про усадьбу Беленькова, начавшую формироваться ещё в XVIII веке, и о том, чем она уникальная, мы писали большой текст.
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В Екатеринбурге завершают снос усадьбы Беленькова
18 июня 2023
18 июня 2023