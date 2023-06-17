В Краснотурьинске задержали подозреваемого в сексуализированном насилии над восьмилетней девочкой

– сказали в полиции.

«Если появится какая-либо информация, возможная для опубликования, она будет предоставлена региональными СУ СКР и ГУ МВД. Пока же рекомендую воздержаться от цитирования соцсетей, где пишут порой не соответствующую действительности информацию»,