Возрастное ограничение 18+
В Краснотурьинске задержали подозреваемого в сексуализированном насилии над восьмилетней девочкой
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске задержали мужчину, которого подозревают в сексуализированном насилии над восьмилетней девочкой. Об этом сообщили накануне в СМИ. Так как дело касается половой неприкосновенности ребенка, в МВД и СК воздерживаются от комментариев.
Официального подтверждения или опровержения произошедшего на данный момент нет.
Инцидент, о котором идет речь, как утверждается, произошел вчера, 17 июня. Тогда же в социальных сетях стала распространяться ориентировка на подозреваемого за подписью капитана полиции. В ней указывалось, что мужчина совершил в подъезде «насильственные действия сексуального характера» в отношении девочки восьми лет.
Вечером портал Е1 со ссылкой на свой источник в силовых структурах сообщил о задержании подозреваемого. Теперь силовики проверяют его причастность к преступлению.
«Если появится какая-либо информация, возможная для опубликования, она будет предоставлена региональными СУ СКР и ГУ МВД. Пока же рекомендую воздержаться от цитирования соцсетей, где пишут порой не соответствующую действительности информацию»,
– сказали в полиции.
Официального подтверждения или опровержения произошедшего на данный момент нет.
Инцидент, о котором идет речь, как утверждается, произошел вчера, 17 июня. Тогда же в социальных сетях стала распространяться ориентировка на подозреваемого за подписью капитана полиции. В ней указывалось, что мужчина совершил в подъезде «насильственные действия сексуального характера» в отношении девочки восьми лет.
Вечером портал Е1 со ссылкой на свой источник в силовых структурах сообщил о задержании подозреваемого. Теперь силовики проверяют его причастность к преступлению.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском за помощь «избитому» мужчине незнакомец забрал у него банковскую карту
12 июня 2023
12 июня 2023